壹、一一三年農曆春節期間，配合政府休假政策，送報人員循例休假停送四天報紙，本報春節期間出報作業調整如下：
訂戶報、零售報：2/10(農曆初一)至2/13日(農曆初四)暫停出刊。02/14(農曆初五)訂戶報、零售報恢復正常送報，並補送02/10至02/13日各一大張刊登「女神超大海報」與02/14日(農曆初五)合併派送五天報紙。
貳、歡迎讀者上網搜尋「中時新聞網」即可瀏覽最新新聞內容。
參、特此敬告讀者，敬希諒察。
壹、一一三年農曆春節期間，配合政府休假政策，送報人員循例休假停送四天報紙，本報春節期間出報作業調整如下：
訂戶報、零售報：2/10(農曆初一)至2/13日(農曆初四)暫停出刊。02/14(農曆初五)訂戶報、零售報恢復正常送報，並補送02/10至02/13日各一大張刊登「女神超大海報」與02/14日(農曆初五)合併派送五天報紙。
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