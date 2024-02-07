農曆春節即將到來，人人都想升官、發大財，民俗專家廖大乙點名鼠、兔、馬及雞4生肖財運爆棚。而今年想要逢凶化吉的朋友，又該如何做呢?廖大乙接受《中時新聞網》訪問做出分析。

農曆春節「4生肖」財運爆棚！民俗專家提醒「逢凶化吉」這樣做

今年龍年會行大運，廖大乙點名屬鼠、兔、馬及雞，在農曆正月初一可到廟裡走春、搶頭香，不過這裡指的搶頭香，「不是要你到廟裡跟人又搶又跑到頭破血流，而是大年初一出門廟裡參拜」。

廖大乙點名屬鼠、兔、馬及雞的朋友，大年初一可到廟裡走春求財。(廖大乙提供)

若鼠、兔、馬及雞這4生肖要行大運，廖大乙透露，「最好可以戴紅色帽子，就是鴻運當頭、財運亨通，另外，也可去廟裡拿純金真正的錢，回去當錢母，今年就會行大運」。

廖大乙表示，「戴紅色帽子，就是鴻運當頭、財運亨通」。(廖大乙提供)

過年期間想小賭怡情的人，廖大乙則說，「出門可向你家的東邊或西邊走，千萬不能向北走，因為今年是煞北，要財運爆棚就要向東或向西走，就可感受到贏錢的快樂」。

至於，今年想要逢凶化吉的人，廖大乙強調，「有業績壓力，或多年想升官升不去的人，不妨可帶一些紅包，1塊錢或1百塊，依照你的心意，把它封起來，到廟裡把它佈施，就有機會在龍年升官大發財」。

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