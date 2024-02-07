立法院長韓國瑜找來立法院前副祕書長周萬來擔任本屆立院祕書長，國民黨立委皆一致盛讚。對此，民眾黨前立委蔡壁如6日就表示，「這個周萬來秘書長，我那時候進立院的時候，他剛好退休，我特地去拜訪他，他還送我一本書《議案審議：立法院運作實況》，他說對議事程序不熟的話，都可以找他，還留了電話給我」，引發討論。

蔡壁如6日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這個周萬來秘書長，我那時候進立院的時候，他剛好退休，我特地去拜訪他，他還送我一本書《議案審議：立法院運作實況》，他說對議事程序不熟的話，都可以找他，還留了電話給我」，這讓蔡壁如覺得，「周萬來是一個很和藹的老人家，他非常熟這些議事程序，因為柯建銘很熟，常常會拿議事規則嚇唬新科立委，所以周萬來回來當立法院的秘書長，我覺得是一個很好幫韓國瑜調和議事程序」。

蔡壁如坦言，「但最有戲的還是韓國瑜，韓國瑜我從台北市政府認識他，到現在超過十年，我只能用兩個字形容他，就是『進化』」，蔡壁如最後也說，「他在北農的時候當總經理、到去選高雄市長、到被罷免、到選總統、到這次當不分區立委第一名，我發現他每一個階段都在進化中」。