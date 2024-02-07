立法院正副院長選舉落幕，傳出民眾黨主席柯文哲與綠營在投票前暗喬「珊昌配」，並引發綠白間各說各話的「電話門」事件，民眾黨5日對民進黨發言人吳崢提告求償100萬元。而前立委沈富雄5日曝其所知內情直言，「柯文哲現在是滿頭包，這一次我要站在他這邊，柯文哲這次很冤枉」。對此，前立委郭正亮6日就表示，「吳崢的記者會簡單講就是珊昌配是柯文哲自己放話的，沈富雄的理解是相反的，沈富雄認為不是林佳龍、卓榮泰，就是賴清德跟陳永興，這個很嚴重，我認為這個話是非常嚴重」，引發討論。

郭正亮6日在中天節目《張雅婷辣晚報》中表示，「吳崢的記者會簡單講就是珊昌配是柯文哲自己放話的，沈富雄的理解是相反的，沈富雄認為是陳永興」，郭正亮接著說，「而且他用的話是陳永興也不是自己編的，他是被賴清德默許試探，這意思就是你可以去試試看，但我沒有授權，但這裡就有一個癥結點，就是陳永興有跟賴清德談到說，不要游錫堃也沒關係嗎？因為事後民進黨沒有人能夠承認這件事，因為你等於是背叛游錫堃，這誰承受得起？」

郭正亮坦言，「所以沈富雄的意思是，不是林佳龍、卓榮泰，就是賴清德跟陳永興，這個很嚴重，我認為這個話是非常嚴重」，郭正亮認為，「他的意思就是說，事實上柯文哲是委屈了、柯文哲怎麼可能自己去提珊昌配，一定是陳永興跟他講說投給黃珊珊可不可以？你們來投給蔡其昌」。

最後郭正亮也說，「沈富雄的意思就是這個話是陳永興講的，可是陳永興後來的文章卻把它寫成柯文哲講的，這個講法是很嚴重、非常嚴重，但我到現在沒看到陳永興和賴清德出來嚴厲駁斥，而且陳永興怎麼可能這樣講話？所以是不是有跟賴清德談到這段？政治就是這樣」。