立法院長韓國瑜請出周萬來出任秘書長，外界一片叫好。國民黨台北市議員柳采葳形容，綠營懼韓症已到達末期，操作手法荒謬至極。前立委郭正亮6日在《張雅婷辣晚報》節目指出，包括國防的潛艦國造、外交斷10國，立院每個委員會都留下坑坑疤疤，賴清德非要跟蔡英文以前做的事情切割不可，但是他現在有點卡住，因為背後台獨力量太強，老獨派非常焦慮，所以賴清德520就職演說搞砸機率很高。

「他今天就已經講了：潛艦國造未來必然極端慘烈！國民黨會進去一堆啦，國防委員會。還有外交咧，你斷交10個國家耶？」郭正亮提到，稍微進入狀況的人都會發現，每一個委員會都留一大堆坑坑疤疤。那到時候，賴清德要不要跟蔡英文以前做的事情，有一定的切割？

「我認為他非做不可！他不做，他民調怎麼可能高起來呢？」郭正亮指出，2000年陳水扁在6月的時候民調衝到60％，他怎麼做到的？就是他提名的內閣裡面，有十幾個人不是民進黨的！這個賴清德做得到嗎？連院長都不是民進黨，唐飛！而且陳水扁就職演說直接講四不一沒有。「我認為他做不到，因為大家對陳水扁，沒有期待他搞台獨啦，對賴清德有極高的期待！」

郭正亮強調，「所以你去想一想，為什麼那些老獨派，會對韓國瑜當院長焦慮成這樣？」比如說陳永興他們，為什麼會焦慮成這樣？主持人張雅婷說：恐韓症？「你就知道他背後代表的力量！」郭正亮說，就是他們非常擔心賴清德這一局不能控盤，他們期待他來，當然就是要搞台獨。

郭正亮直言，「可是賴清德，我覺得現在有點卡住了！」就是他背後的台獨力量太強了，可是他也知道現在這個局面，美國跟中國是聯合盯著你，「所以坦白講，我是非常不樂觀啦，我覺得他520搞砸的機率是蠻高的！」