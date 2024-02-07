立法院長韓國瑜請出周萬來出任秘書長，外界一片叫好，打臉黑韓產業鏈。媒體人張禹宣強調6日在《新聞大白話》節目強調，韓國瑜除了繼續冒出金句做自己外，截至目前為止的表現，都把藍綠白三黨的爭議給喬定，可以說是一個非常適格的院長，等開議後更能看到他真正的表現。

張禹宣指出，韓國瑜為什麼在前面提到非常多外界對他的呼籲，說什麼要謹慎、要如何，可是為什麼他最後還是冒出一句「老太監」？

「欸，他就是跟你講，我還是做我自己嘛！我韓國瑜還是做我自己嘛！」張禹宣強調，「而且各位你不要誤會了，韓國瑜除了多數在高雄市長任內，那個時候因為有罷免的問題，但是他大部分時間是在選舉，或是沒有公職，或是在從事慈善事業。但如今他擔任院長之後，他唯一，除了他講的話，以及他個人的言行舉止，他最重要的任務是什麼？把事情做得如何嘛！」

張禹宣直言，「所以今天韓國瑜就算什麼話也不說，我們就分別來看：有沒有把議程日期、綠白的爭議喬定呢？有！有沒有把陳昭姿的事情也給喬定呢？有！所以現在陸續一個一個浮上眼前的，就連柯建銘透過周萬來，在整個組織過程當中，你看我的眼睛，對不對？你搞定了嘛！」

「所以作為一個院長，他是非常適格的一個院長嘛！截至目前為止，我們坦白講就是這個樣子！」張禹宣指出，而且未來在開議之後，還會有各式各樣的爭議法案、民生法案、甚至高度機敏性的兩岸法案，那時才會看到他真正的表現，屆時我們只會看一件事：院長有沒有能力去制衡綠、制衡白，甚至把三方的利益最大值，而且是得到一個選民所企盼得到的答案，否則你現在再怎麼罵韓國瑜，對任何事情都不會有任何改變。