【全程字幕】瘦肉精風波！盧秀燕說重話狠批王必勝 賴士葆補刀：降格為台糖發言人？ @ChinaTimes

台中市政府在台糖安心豚冷凍肉被驗出西布特羅0.002ppm，中央卻表示採檢同批肉品未檢出，衛福部次長王必勝在臉書發出5點質疑，認為中市府不夠審慎，引發爭議。前立委郭正亮6日在《張雅婷辣晚報》節目指出，台中市是直轄第一線的主管機關，有權力直接公布，為了保護台中市民的食安，不需要到中央，況且檢體送到中央搞不好就沒了。台中市長盧秀燕也是聰明，有預感民進黨會亂搞，所以到6日才出來講話。

郭正亮表示，民進黨現在就縱容一堆人在臉書到處留言，說台中就是要搞一個政治陰謀。「這簡直是離譜啊，在全世界沒有人這樣帶風向的！」

「這個東西就是，中央跟地方要一起來再驗一次嘛！因為他有留檢體。」郭正亮提到，那個檢體他就帶到中央，然後大家來看，然後一起公布數據，不就結束了？那你要把他搞得那麼複雜？

「所以盧秀燕也是聰明啦，她直到今天才出來講話，她大概已經有預感民進黨會亂搞了，所以她今天才出來講話！」郭正亮強調，「因為《食安法》本來就是這樣一個...因為政府是要保護老百姓的。你怎麼會說『你這樣，廠商置他於何地』？

郭正亮指出，廠商可以要求複驗，15天內，「這個已經進入程序了，就台糖嘛，台糖已經要求複驗。可是我台中市政府必須在第一時間告訴老百姓啊！你至少這15天先不要吃嘛？這有什麼不對，不然難道，我要先讓台糖有這個權利，讓台糖來複驗，複驗之前我都不能公布？」

「那多少人已經吃下肚子了？」郭正亮直言，「很離譜啦！尤其是我看到王必勝，王必勝第一時間就是一副說：你怎麼可以公布咧？你怎麼不來跟我們談咧？他（台中）就是主管機關，第一線的主管機關，就有權力直接公布！這是他的權力！這個不需要到中央。那個直轄市，他就是第一線的機關，他可以直接公布，他沒有必要送到中央，送到中央，搞不好就沒啦？對不對？那他是要保護台中市民的安全嘛！」