川普法庭戰又敗！美國首都華盛頓的哥倫比亞特區聯邦上訴法院周二（6日）裁定，關於受聯邦指控試圖推翻2020年總統選舉結果一案，美國前總統川普（Donald Trump）在聯邦起訴中並不享有豁免權。如果該裁決能夠維持，該案將能夠繼續推進，川普將就該裁定提出上訴。

77歲的川普正在進行共和黨內初選，聲勢可謂「來勢洶洶」！他涉嫌試圖推翻2020年總統選舉結果，被聯邦大陪審團刑事起訴4項罪行，包括串謀欺騙美國、串謀阻礙官方程序、阻礙及企圖阻礙官方認證拜登當選，以及剝奪選民公平選舉權利

川普主張自己有豁免權，不能因為推翻在2020年敗選結果遭到起訴。川普宣稱享有絕對豁免權，可豁免他在白宮期間所採取行動的刑責。

華府特區聯邦上訴法院合議庭6日裁定，前總統川普企圖推翻2020年大選結果而遭聯邦檢察官犯罪起訴，川普並不具有豁免權。

這項裁決可謂川普的總統路上一大挫敗。川普的發言人史帝芬．張（Steven Cheung）指出，「如不給予總統豁免權，未來每一位卸任總統都會立即受到反對方起訴。沒有完全豁免權，未來每一位美國總統將無法正常履行職責！」

華盛頓郵報分析，川普遭到聯邦犯罪起訴之後，使用拖延戰術在法庭上失敗連連。不過但川普律師團仍想盡辦法，試圖將聯邦官司裁決時程延到今年美國總統大選日後。