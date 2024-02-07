蝶香租好車後，隨即放倒座椅、脫掉鞋子、翹起腳，開始躺著滑起手機疑似看起影片，宛如就在自家客廳一樣輕鬆自在。（圖／本刊攝影組）

自女團「G.O.F」單飛的黃蝶香與原子男團「OPENsi」團員陳治廷，這對分別出身自選秀節目《菱格世代DD52》與《原子少年》的緋聞男女，去年12月14日凌晨被時報周刊CTWANT直擊兩人在停車場浪漫約會，而蝶香為了幫當日壽星陳治廷慶生，足足在車上等了4小時時間，等到車子電瓶都沒電了，才終於等到男友現身，情侶相當有愛。

晚上10點1分，叫了食物外送度蝶香下車領餐，之後返回車上享用。（圖／本刊攝影組）

等了4小時，蝶香在車內索性連襪子都脫了。（圖／本刊攝影組）

2023年12月13日晚間8點多，結束電商直播活動的蝶香和屁孩一起走出大樓，看到等候已久粉絲，她和屁孩兩人不僅親切地聊上幾句，大夥兒一起合影留念，屁孩一時興起還掀起自己衣服露出肚子，留下這珍貴的一刻，之後蝶香便獨自搭乘計程車離開。

從13日等到14日的蝶香，終於盼到壽星陳治廷來到，但租車的電力已完全耗盡了。（圖／本刊攝影組）

發現車子無法發動後，這對小情侶隨即改下車改尋別輛車。（圖／本刊攝影組）

8點40分車子到達台北轉運站，她下車後走到附近一處停車場租了一輛共享汽車。本以為蝶香是要開車前往某處，讓人不解的是，她租好車後坐上駕駛座，接著便放倒座椅、脫掉鞋子、翹起腳，開始躺著滑起手機疑似看起影片，宛如就在自家客廳一樣輕鬆自在。

租了另一輛車後，兩人上車繼續進行愛之旅途。（圖／本刊攝影組）

蝶香將頭靠在陳治廷肩上，情話說個沒完。（圖／本刊攝影組）

時間滴答滴答一分一秒地過去了，在自家客廳，呃！是租來的車內，休息了大概1小時後，晚上10點1分，這時突然出現了新角色登場，原來是蝶香叫了食物外送，下車領餐、上車享用，23分她再度下車親至附近超商買了甜點回到車上吃。吃飽喝足後，蝶香就近把垃圾先放在擋風玻璃前，然後脫了鞋襪，翹起雙腳繼續休息。

蝶香與陳治廷兩人上車後一路走走停停，接連逛了幾家超商。（圖／本刊攝影組）

隨後陳治廷先走出店外，蹲在路邊抽菸解癮。（圖／本刊攝影組）

時間來到隔日零點43分，緋聞男友陳治廷終於騎著共享機車前來會合，停好摩托車後他隨即走到女友蝶香租的汽車旁，先幫女友清理了擋風玻璃旁的垃圾後，隨即坐上駕駛座準備發動車子，只是該車的電瓶的電量疑似早已耗盡，車子早已無法發動。

等蝶香處理好事情，陳治廷到店內接她，兩人繼續開車上路。（圖／本刊攝影組）

其實早在前一天晚上10點56分，車子的大燈和後車燈就開始閃爍，記者靠近觀察發現車子一直沒有發動，而大燈從9點便是亮著的，閃爍的車燈可能是警示作用，14日的零點12分，車燈的閃爍速度更快，疑似是電瓶電量耗盡的警告。又過了半小時，蝶香等待的陳治廷終於現身救援。

發現車子無法發動後，蝶香拿著隨身的袋子、陳治廷則幫忙拿垃圾，小倆口一起走出巷子，開始用手機另覓其他車輛。零點56分，陳治廷開著新租來的共享汽車來接在便利店門口等候的女友蝶香，上車後兩人開心地笑著，接著男生伸手將女方擁入懷中，女方則將頭靠在男方的肩膀，接著看似對著手機鏡頭比出3根手指的手勢，不知是否有什麼特殊含義。

蝶香、陳治廷兩人上車後一路走走停停，接連逛了幾家超商疑似沒有找到想買的東西，之後陳治廷先走出店外，蹲在路邊抽菸解癮，等女方處理好事情，兩人繼續開車上路。由於14日是陳治廷的生日，小倆口顯然準備開著車子，好好的慶祝慶祝，共度兩人世界。

對於本刊在去年12月14日直擊蝶香在陳治廷生日當天兩人相約停車場，疑似之後一起慶生。蝶香透過經紀人表示，「希望2024年在工作上也能持續努力，她平常也會跟朋友分享她的作品，還是希望大家能多多關注在她的作品上」。陳治廷也透過經紀公司回應：「感謝媒體朋友關心 ，藝人在工作上持續努力付出，希望能多多關注音樂作品，未來與團員、朋友都可以友誼長存。」

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