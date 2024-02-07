有「最美性學博士」之稱的許藍方跟王少偉曖昧緋聞傳了許久，兩人始終不認愛，堅稱彼此是互有好感的「好朋友」。不過，許藍方日前選在生日之際，送自己到法國旅行當生日禮物，就有時報周刊CTWANT讀者親眼目睹「好朋友」王少偉也愛相隨，兩人一起在巴黎當地奢華貴婦百貨公司的香奈兒專櫃逛街，也許是在浪漫之都巴黎的關係，兩人互動十分自然、甜蜜，空氣中都瀰漫著一股粉紅泡泡的氣息。

許藍方一身休閒逛巴黎貴婦百貨，並po出多張「男友視角」甜蜜照。（圖／翻攝自許藍方IG）

據本刊讀者表示，許藍方、王少偉在台灣時間1月30日當天，在巴黎的Le Bon Marche 樂蓬馬歇百貨香奈兒專櫃開心逛街，身旁還有一名友人隨行。當天許藍方身披LV圍巾，將一頭長髮隨性紮著，一旁的王少偉則是一身黑衣穿搭帶上黑框眼鏡，打扮相當低調。

許藍方在巴黎米其林餐廳吃生日餐，浪漫燭光搭配玫瑰花瓣，看得出是甜蜜約會。（圖／翻攝自許藍方IG）

由於Le Bon Marche 百貨並不屬於觀光客常去的購物聖地，反而是當地人最愛的奢華百貨，兩人不避諱旁人眼光，互動更是自然，逛完後一行人手拿提袋走出香奈兒專櫃，許藍方逛街時還自然地幫王少偉拿著外套，互動就有如交往許久的情侶一般，令人好奇這趟旅行，是不是小倆口打算提前慶生，度過浪漫的生日約會。

許藍方和王少偉上月底上同一集的節目通告，緋聞傳了兩年多雙方仍然只認彼此是朋友關係。（圖／常朝貴攝）

許藍方以往在螢光幕前都是理性、專業的博士形象，到了浪漫之都巴黎後，她搖身一變成為了浪漫的小女人，她上月底在IG一連分享多則在巴黎旅行的限動，雖然限動中沒有王少偉的身影，但不乏許多有如「男友視角」的甜蜜美照，推測應該是出自於王少偉的巧手。

其中一張照片更是耐人尋味，許藍方在巴黎當地著名的米其林三星「Le Cinq 」餐廳打卡用餐，並開心寫下是為了慶祝她的生日，感謝餐廳的用心。除了她面前的紅酒外，桌上還有另一杯紅酒，以及浪漫的燭光裝飾和白色玫瑰花瓣，看得出是僅限兩人的浪漫用餐約會。

據查，該餐廳一頓晚餐就是200歐元起跳，再搭配紅酒，粗估花費約台幣萬元上下，即便沒有tag任何人，但光看照片就是醉倒在愛情裡，甜蜜氛圍爆表。不知許藍方、王少偉經過這趟巴黎旅行，戀情是否會更加溫，願意在龍年大方認愛，讓眾人也感受一下愛情的魔力啊！

對此，許藍方經紀人表示，許藍方去法國是商務旅行，跟代言的醫美品牌工作人員一同去看展，至於王少偉是否同行，許藍方經紀人表示王少偉並非自己公司藝人，不方便回應。王少偉方面經紀人也表示：「私人行程我們不會過問。」雙方有志一同未否認同行旅遊消息。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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