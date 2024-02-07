因洗錢案入獄服刑的前總統陳水扁之子、民進黨高雄市前議員陳致中，昨（6）日假釋出獄，而在到家後，陳致中也於臉書發文吐露心聲。

陳致中在昨天晚間近8時出監，提著兩袋書籍與物品，全程不斷地向媒體說謝謝，請媒體留意腳步。對於媒體提問出監後要去何處、有沒有什麼話想對父母親說等，都沒有表示意見。

到家後，陳致中深夜在臉書發文表示，「回家了，如一場夢。晚安，好久沒有用手機了，還有點卡卡的」。許多網友也留言表示，「歡迎平安歸來」、「歡迎回家」、「回家就好，新年快樂」、「期待加倍服務高雄」。