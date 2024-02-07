【政新鮮】綠白互咬韓國瑜幫打圓場 謝寒冰：他盡力想做好院長

民眾黨立委陳昭姿日前在國會黨團協商時，對院長選舉廢票爭議表達不滿，突與民進黨團總召柯建銘對峙；立法院長韓國瑜連忙扮演和事佬安撫。媒體人謝寒冰對此分析，韓沒有以看笑話的心態看「綠白互咬」，試著打圓場，相當稱職，完全不卑不亢也沒偏袒。

在5日的首場政黨協商中，陳昭姿對院長選舉廢票爭議表達不滿，遭民進黨立法院黨團總召柯建銘反嗆「烙兄弟喔？」韓連忙扮演和事佬緩頰，要求柯看他的眼睛休息一下。

對於該段插曲，謝寒冰接受本網節目《政新鮮》專訪時表示，韓國瑜自從被列為不分區第一名開始，民進黨跟1450就拚命鋪天蓋地黑韓，但有用嗎?事實證明他比一些牛鬼蛇人的人強多了。

謝寒冰進一步說，黨團協商應該是黨團三長進到會議室，已辭掉幹事長的陳昭姿現身其實不對，但韓國瑜並沒有看笑話、看綠白互咬，試著打圓場，還跟柯建銘說看他的眼睛休息一下，沒有袖手旁觀，盡力想要做一個能協助協商、議事順利進行的好院長，相當稱職，完全不卑不亢也沒偏袒。

至於韓國瑜另外一個起手式，謝寒冰認為，他不是找親信當祕書長，而是非常了解立法院的周萬來，連柯建銘都要靠邊站，代表他有心也有能力要做好立法院長；他也斷言，「黑韓的人很快就黑不下去」。