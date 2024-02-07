南韓知名女團TWICE 2022年全員續約JYP娛樂，去年不僅忙著舉辦世界巡迴演唱會「READY TO BE」，部分成員更陸續發表SOLO專輯或進行小分隊活動，不過粉絲發現台灣成員周子瑜，一整年鮮少個人活動，紛紛替她抱不平；如今傳出周子瑜的堂哥替她擔任在台窗口，雖然無法代接工作，但仍與品牌維繫好關係，以防周子瑜的經紀約有任何波動。

根據《鏡週刊》報導，有消息指出，因韓方不希望外籍團員的聲勢高過韓國在地團員，所以對於台灣廠商或節目邀約周子瑜一律打槍，不過近期傳出一名自稱周子瑜堂哥的男子周威成，正在為周子瑜的台灣市場鋪路，成為周子瑜在台的地下窗口，不過因這位堂哥人在美國，所以都是透過電子郵件與想邀約周子瑜的廠商聯繫；據悉，周威成畢業於清華大學電機工程研究所，為「CarWink」公司負責人，主要販售車聯網技術相關產品。

事實上，周子瑜自續約後，因長達10個月幾乎沒有個人活動，引發粉絲不滿，甚至派出兩輛LED螢幕卡車停在JYP大樓門口抗議，然而沒多久後，周子瑜便陸續宣布成為POND'S旁氏印尼區的品牌大使、「單獨」登上日本版《Harper's BAZAAR》12月號內頁，甚至再度與韓國時尚品牌ZOOC續約，成為最新冬季代言人。