不少人出社會後以存第一桶金為目標，一名男子和朋友聊才知道，有多達1／3的人沒有百萬存款，年紀大多是7年級生，令他吃驚不已，好奇是否多數的7年級生都有相似狀況？貼文引發熱議，多數人表示，單看存款當然沒有破百萬，若以資產來說絕對是破千萬。

原PO近日於PTT八卦版指出，和一群朋友齊聚聊天，一旁的長輩隨口問是否有百萬存款，沒想到有1／3的人都沒有，他細問發現這些人大約是70至75年次，換算年紀介於38歲至43歲之間，讓他非常吃驚，好奇多數的7年級生存款是否都沒破百？

許多網友看到他的疑問後，紛紛表示現階段的重點在於總資產非存款，多數的7年級生把錢拿去買房、存股等投資，相對存款就少，因此有人喊出「存款破不了百萬，但資產一定破千萬。」

也有部分人說，以通貨膨脹的速度來看，百萬存款不算多，百萬算基本，千萬為標準，但這說法也有人不以為然，認為把一堆錢放在銀行，只會被通膨吃掉，最好的方式就是買股票。