展望2024年，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另外，也看好醋片在中國大陸的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。

材料-KY目前訂單能見度佳，今年度訂單已陸續談妥，在平均銷售單價優於2023年度，且今年度有新的絲束產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續。