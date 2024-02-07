展望2024年，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另外，也看好醋片在中國大陸的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。
材料-KY目前訂單能見度佳，今年度訂單已陸續談妥，在平均銷售單價優於2023年度，且今年度有新的絲束產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續。
材料-KY(4736)1月單月營收為12.81億新台幣，年增率為197%，為歷史次高水準，主要受惠絲束和醋片需求持續強勁，及絲束與醋片新產能擴增完成挹注，暨銷售價格調高等因素。
展望2024年，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另外，也看好醋片在中國大陸的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。
材料-KY目前訂單能見度佳，今年度訂單已陸續談妥，在平均銷售單價優於2023年度，且今年度有新的絲束產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續。
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