國銀2023年12月稅前淨利189.5億元，月減47％、年減33.6％。其中，國內總分行146.6億元，月減46.1％、年減25.8％，OBU為23億元，月減達57.2％、年減48.6％，海外分行16億元，月減40.9％、年減達53.6％，中國大陸分行4億元，月減19.9％、年減達55％。

不過，國銀去年全年稅前淨利仍順利改寫新高。其中，國內總分行3606.1億元、年增816.3億元或29.3％，海外分行540.8億元，年增109.5億元或25.4％，中國大陸分行53.2億元、年增達29億元或1.2倍，僅OBU為524.4億元、年減149.8億元或22.22％

對於國銀去年12月獲利雙位數「雙降」，銀行局副局長童振彰表示，主因採取審慎穩健原則，在財務無虞狀況下擴大提列備呆「晴天存糧」所致。全年獲利亮眼，主因金融市場行情推升投資及其他淨收益，手續費淨收益齊揚，僅利息淨收益因外匯利息支出增加而衰退。

據金管會統計，國銀去年三大獲利來源中，以投資及其他淨收益2675.3億元、年增達1425.8億元或1.14倍，手續費淨收益2076.8億元、年增218.7億元或11.7％，僅利息淨收益5977.9億元、年減75.6億元或1.2％。

而去年海外分行獲利成長，童振彰指出主要受惠利息淨收益增加，中國大陸分行則受惠利息淨收益、投資及其他淨收益同步成長。唯一獲利出現衰退的OBU，主因資金來源為和國內總分行往來，因利息支出增加而影響獲利表現。

放款品質方面，截至去年底，國銀逾放金額為549.42億元、月減39.24億元，逾放比0.14％，月減1個百分點、創下歷年新低。備呆占逾放覆蓋率為968.74％，月增達76.48個百分點、創下歷年新高，整體備呆提列情形維持穩健。