日本桌球運動員福原愛年少成名，青少年時期待在大陸訓練，因此能說一口流利的中文，受到不少粉絲喜愛，不過自從離婚官司後，她的一度行蹤不明，代言與廣告也減少。不過近期福原愛復出工作，她在小紅書上透露近況，意外曝光她的行蹤，原來人還在日本，被陸網開酸：「既然在日本定居，不明白妳為啥要來大陸賺錢？」

福原愛1月28日在抖音直播帶貨，約晚上7點開始直播，8點50分結束直播，直播時間約1個小時50分鐘，福原愛直播中賣洗潔精、襪子、零食、牙膏、衛生紙等等商品，不過大多時間都是由另外一名女主持人講解，福原愛就回「對對對」、「嗯嗯嗯」，引起許多網友不滿批評，應該要讓福原愛多說。結果最後賣出的金額約2.5萬人民幣（約11萬台幣），成績不算理想。

雖然直播成果不佳，但她依然認真的經營大陸社群平台，最近她在小紅書上透露近況，表示自己進來的小愛好是蒐集花瓶，打卡地點也意外露餡，原來她人還是在日本，有大陸粉絲發現這點，留言狠嗆：「既大陸然在日本定居，不明白妳為啥要來賺錢？」