藝人NONO（陳宣裕）被控性侵案有重大發展！台北地檢署去年認為3名被害人指控性侵罪證不足，不起訴NONO，事後有2人向台灣高檢署聲請再議；爆料此案的網紅「小紅老師」日前再發聲懇求高檢署能聆聽被害人心聲，將案件發回續查毋枉毋縱。高檢署經審查後，認為北檢偵查未完備，已將2案發回北檢，命令續行偵查。北檢將再把NONO列為性侵案被告，分案指派婦幼保護專股檢察官二度偵辦，擬於過年後再度傳喚NONO到庭調查。

至於北檢將另7名被害人提告部分，移轉士林地檢署偵辦，士檢上月收到北檢移轉公文及卷證，並依個案情節分成「偵字案」、「他字案」，將NONO列為強制性交、強制猥褻等罪被告，指派婦幼保護專組檢察官偵辦中。

本案源於去年6月間，1名女模上網爆料曾遭NONO在車上強吻，NONO回應「沒有印象」後，小紅老師不滿NONO不承認、不道歉，代表被害人赴北檢提告。北檢去年8月指揮婦幼警察隊兵分3路搜索、傳喚NONO，查扣手機及筆電，檢察官訊後諭令NONO交保50萬元，並核發犯罪被害人保護命令，禁止NONO騷擾、接觸被害人。事後有10人提告，檢察官曾經2度訊問NONO，甚至勘驗其下體特徵。

去年12月，北檢偵結本案，認為有3名被害人指控罪證不足，不起訴NONO，另7女提告部分因無管轄權，均移轉士林地檢署偵辦。士檢上月已分案指派婦幼保護專組檢察官偵辦。

北檢不起訴的3案，分別是芳療師指控2011至2013年間為NONO服務時遭性侵得逞，她哀求「你不要這樣，我很害怕」，NONO竟稱「我比你更害怕」；有被害人指控2011年12月遭NONO在賓士車上強吻、揉胸，NONO還說「觸感真好」；另有被害人指控2010年為NONO按摩後，被對方強吻、揉胸，並稱「喜歡你這種可愛型、胸部大的」，涉嫌強制性交、強制猥褻罪。事後芳療師等2名被害人不服，向高檢署聲請再議，另1人則未聲請。

小紅老師得知3案不起訴後，上個月還透過臉書再度發聲，曝光新的4名受害者情節，標記「性騷性侵不能合理化」、「我們沒有要這樣就算了」、「免錢性侵換免錢牢飯」，不打算輕易讓NONO擺脫牢獄之災。

小紅老師表示，3案沒有起訴，「無法接受女孩們的勇敢，沒有得到公平正義，卻只剩下二度的心理傷害，受害者遠比大家想像的還多，不只我公布過的那些！」她表示，比起其他加害人，NONO是侵犯最多女性被害人，手法也最為大膽可惡的智慧型犯案者，卻連一句道歉也未曾說出口。

小紅老師表示，真心希望高檢署能夠聆聽被害人的心聲及故事，綜觀全部事證，將再議案件發回續查毋枉毋縱，保障被害人及所有女性同胞的性自主權及人身安全。另外7件案件，因為管轄權關係，轉移到士檢，也希望士林地檢署檢察官能夠綜觀所有的卷證資料，聆聽這些被害人的聲音，詳予調查，嚴懲不法。

高檢署審查認為，NONO性侵案，因被害人眾多，部分指控犯罪情節仍有疑點，尚待進一步查明，因此以北檢偵查未完備為由，將2件再議案均發回北檢續行偵查。依規定，北檢收案後將分「偵續字案」偵辦，案件不會再分給原承辦檢察官偵處，而是分案給其他檢察官依據高檢署的發回續查意旨，重啟調查。