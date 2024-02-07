網紅陳沂5日傍晚在台北街頭遭一名黃姓男子揮拳痛毆，檢警懷疑案情不單純，背後疑有藏鏡人，目前正深入調查。而曾遭陳沂公開批評的網紅丹妮婊姐，也針對此事件發表看法，呼籲外界不要二度暴力，被網友們大讚「以德報怨」。

丹妮婊姐在臉書發文表示，看到陳沂在新聞中大暴哭的樣子，讓她感到非常震撼，「因為覺得她完全無敵沒有任何懼怕的事情，希望她心情趕快平復下來」。然而，令她沒想到的是，新聞下方的留言竟充斥著言語暴力，許多人認為陳沂被打是應該的。

丹妮婊姐指出，每次自己被人在網路上各種羞辱攻擊，雖然身體是沒痛，但內心也是會稀巴爛痛一場，網路羞辱攻擊，這也絕對是某種形式的暴力，雖說根本也沒辦法開什麼驗傷單，無法被目測但絕對是存在的 ，「尤其人家已經受到身體上的暴力了，真的是希望不用再二度暴力」。

丹妮婊姐強調，「即使是冠上正義之名or言論自由，網路暴力終究應該被譴責，當然各種形式的身體暴力也是！再怎麼討厭一個人，也不能這樣」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言讚賞，「婊姐真的很善良，沒有因為她批評過妳就落井下石」、「婊姐真讚，施暴就是不對，你可以不喜歡他，但不能因為你討厭就對對方使用暴力」、「難怪我喜歡婊姐，三觀非常正確！」、「推三觀正，當事人確實口無遮攔，但不代表可以動手傷害她」、「她之前還嘴妳，完全以德報怨」。