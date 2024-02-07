小編今（7）日精選5件不可不知的國內外財經大事。晶圓代工龍頭台積電6日召開董事會，決議去年第四季每股配發3.5元現金股利，並提撥資本支出226億美元（約新台幣7100億元）於美日台三地擴充產線。

台積電董事會亦決議2023年員工業績獎金及酬勞1,001.81億元，按去年底公布台灣員工人數約6.7萬人計算，平均每人可得約149.52萬元，較2022年平均約186.77萬元下滑，但仍是台灣「幸福企業」。

【1】台積提撥226億美元 美日台擴產

為強化全球布局，台積電鎖定美日台三地為重心，今年資本支出上看280億～320億美元，董事會核准資本支出預算94.21億美元（約新台幣2,950億元），建置先進製程產能、及先進封裝、成熟、特殊製程產能，部分預算將用於廠房興建及廠務工程，包括建置南部科學園區零廢製造中心。

【2】增持ETF＋禁空止瀉 國家隊救市 陸港股大反攻

5日盤中慘現「千股跌停」的大陸A股，「國家隊」中央匯金公司6日擴大ETF增持範圍的救市行動，加上廣發基金、南方基金等7家公募基金同日公告，將嚴格落實大陸證監會關於融券業務的相關要求，暫停新增轉融通證券出借，推進存量轉融通證券出借規模逐步了結。相關利多帶動陸港股市止瀉飆漲，A股6日收漲3.23％，港股更大逾600點。

【3】全球晶片銷售 今年將寫新高

台股封關期間，美國半導體產業協會（SIA）釋出好消息，估計今年全球晶片銷售額將超越2022年寫下歷史新高，繳出年增13％、優於去年的年減8.2％好成績單，高盛更將輝達（NVIDIA）的目標價從625美元上調至800美元，台廠的IC設計上下游如台積電等供應鏈將受惠。

【4】亞洲大選年 標普：兩岸關係不會大幅惡化

今年有包括台灣、韓國，印尼、印度、孟加拉、蒙古、巴基斯坦和斯里蘭卡等8個亞洲國家進行選舉。其中，台灣主權評等最高，為AA+。

標普指出，民進黨繼續執政下，雖然台灣和中國大陸之間的關係不太可能改善，但民進黨仍會保持警惕，不讓兩岸關係大幅惡化，因其帶來巨大的經濟和政治成本，可能會削弱對台灣政府評級的經濟支持。

【5】中芯去年淨利腰斬 今年再砍

中芯國際在6日晚公布去年第四季業績，期間收入年增3.5％逾16.78億美元，為去年收入年增率唯一正成長的季度。淨利潤年減54.7％近1.75億美元。毛利率16.4％較上年同期幾乎腰斬，且較前三季有相當程度下滑，處於全年低點。

對於淨利衰退，中芯表示，因去年行業不景氣、市場需求疲軟、行業庫存高且同業競爭激烈等，導致集團產能利用率降低、晶圓銷售數量減少。