韓國女團TWICE前年和經紀公司JYP全員續約，目前正在美國展開巡演，看似工作依舊滿檔，不過台灣籍成員周子瑜去年全無個人活動，似乎遭公司冷凍，對此，曾疑似發文影射此事的周媽媽，也針對此事作出回應。

根據《鏡週刊》報導，TWICE度過7年魔咒，在前年與JYP全員續約，看似演藝事業將再攀高峰，沒想到周子瑜疑似遭JYP冷凍，續約後長達一年時間，竟沒有像其他成員般擁有個人活動及代言，甚至傳出台灣許多品牌及節目都想找她合作，但礙於經紀公司不肯放行作罷，似乎不想讓她在台灣有單獨曝光的機會。

由於傳言鬧得沸沸揚揚，讓人聯想起周子瑜母親曾發文提及﹕「充滿虛偽，言辭如風吹，謊言編織，如浩瀚星空，你的承諾，像泡沫一樣，碰觸即破，難以相信」、「匪夷所思的行為，拖延的藉口，計劃的終結。沒有誠信，成了你的習慣，我卻是你謊言中的角色，一直捲入其中」，疑似為得不到資源的女兒抱屈，如今再被問及此事，周子瑜母親表示女兒和JYP簽下3年合約，扮演聯繫窗口的堂哥也幫忙引薦廠商，不過合作決定權仍在公司，對於遭「冷凍」一說並未回應。

根據知情人士爆料，自稱周子瑜堂哥的男子，目前擔任她在台灣的聯繫窗口並協助鋪路，雖不能幫忙接下工作和代言，至少能替她與各品牌持續維繫關係，以防未來經紀合約有所波動，這名男子名叫周威成，目前擔任「 CarWink」公司負責人，主要販售車聯網技術相關產品。