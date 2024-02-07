英國國王查爾斯三世（King Charles III）5日宣佈罹癌，昨（6）日他搭乘專車從寢宮克萊倫斯宮前往白金漢宮時，露出微笑對群眾揮手致意，這是查爾斯證實罹癌後首度露面。據悉他離開寢宮前才與特地返英的次子哈利王子會面，不過哈利待在英國期間沒有計畫與哥哥威廉王子會面。

據英國廣播公司（BBC）、英國《太陽報》（The Sun）導，倫敦時間6日下午3時30分過後，查爾斯的車隊載著查爾斯及王后卡蜜拉，從克萊倫斯宮（Clarence House）啟程前往白金漢宮，查爾斯從車內對著沿街群眾微笑揮手，這是他5日證實罹患「某種癌症」以來首次公開露面。

查爾斯5日宣佈罹癌後，6日首度露面，他搭乘專車從寢宮克萊倫斯宮前往白金漢宮時，露出微笑對群眾揮手致意。

據悉此前查爾斯與飛了超過8000公里的哈利王子會面達45分鐘，《太陽報》引述消息人士指出，為了等待特地趕回來探望的次子，行程緊湊、計畫當天前往英格蘭東部山均漢姆堡（Sandringham Estate）休養的查爾斯，特地延後啟程時間。

Prince Harry has now left Clarence House



The Duke of Sussex was seen leaving and heading back to Buckingham Palace.https://t.co/KoQStBxNHs pic.twitter.com/J9AM96UvfD — The Mirror (@DailyMirror) February 6, 2024

知情人士透露，查爾斯是非常講究準時的人，當他得知哈利要來訪，特地延後飛往山均漢姆堡的舉動「意義重大」，「畢竟，薩塞克斯公爵（Duke of Sussex，哈利的正式頭銜）在短時間內從加州飛來，他接受了這個姿態，我們有理由感到樂觀」。

英國國王查爾斯三世（King Charles III）5日宣佈罹癌後，6日首度露面，他搭乘專車從寢宮克萊倫斯宮前往白金漢宮時，露出微笑對群眾揮手致意。（圖／路透社）

父子倆會面結束後，哈利的車隊離開克萊倫斯宮，查爾斯的車隊也啟程前往白金漢宮，他對沿路民眾微笑揮手，顯然方才與哈利有很好的團聚。在抵達白金漢宮後，查爾斯與卡蜜拉再搭乘直升機前往山均漢姆堡，查爾斯預計在此休養，並定期返回倫敦接受治療及處理公務。

查爾斯5日宣佈罹癌後，6日首度露面，他搭乘專車從寢宮克萊倫斯宮前往白金漢宮時，露出微笑對群眾揮手致意。

目前尚不清楚哈利會在英國待多久，不過報導引述消息人士指出，現階段哈利與威廉並沒有會面計畫，威廉將專注照顧才剛接受腹部手術的妻子凱特及3名子女，此外，威廉也將於本周起恢復執行公務，他預計在查爾斯休養期間，暫代父親部分職務。

知情人士指出，沒有計畫讓哈利此次返英成為兄弟倆和解的管道，不過親近哈利的消息人士透露，「如果有機會」，哈利仍將會與威廉碰面。