英國國王查爾斯三世（King Charles III）5日宣佈罹癌，昨（6）日他搭乘專車從寢宮克萊倫斯宮前往白金漢宮時，露出微笑對群眾揮手致意，這是查爾斯證實罹癌後首度露面。據悉他離開寢宮前才與特地返英的次子哈利王子會面，不過哈利待在英國期間沒有計畫與哥哥威廉王子會面。

據英國廣播公司（BBC）、英國《太陽報》（The Sun）導，倫敦時間6日下午3時30分過後，查爾斯的車隊載著查爾斯及王后卡蜜拉，從克萊倫斯宮（Clarence House）啟程前往白金漢宮，查爾斯從車內對著沿街群眾微笑揮手，這是他5日證實罹患「某種癌症」以來首次公開露面。

查爾斯5日宣佈罹癌後，6日首度露面，他搭乘專車從寢宮克萊倫斯宮前往白金漢宮時，露出微笑對群眾揮手致意。

據悉此前查爾斯與飛了超過8000公里的哈利王子會面達45分鐘，《太陽報》引述消息人士指出，為了等待特地趕回來探望的次子，行程緊湊、計畫當天前往英格蘭東部山均漢姆堡（Sandringham Estate）休養的查爾斯，特地延後啟程時間。

知情人士透露，查爾斯是非常講究準時的人，當他得知哈利要來訪，特地延後飛往山均漢姆堡的舉動「意義重大」，「畢竟，薩塞克斯公爵（Duke of Sussex，哈利的正式頭銜）在短時間內從加州飛來，他接受了這個姿態，我們有理由感到樂觀」。

英國國王查爾斯三世（King Charles III）5日宣佈罹癌後，6日首度露面，他搭乘專車從寢宮克萊倫斯宮前往白金漢宮時，露出微笑對群眾揮手致意。（圖／路透社）
英國國王查爾斯三世（King Charles III）5日宣佈罹癌後，6日首度露面，他搭乘專車從寢宮克萊倫斯宮前往白金漢宮時，露出微笑對群眾揮手致意。（圖／路透社）

父子倆會面結束後，哈利的車隊離開克萊倫斯宮，查爾斯的車隊也啟程前往白金漢宮，他對沿路民眾微笑揮手，顯然方才與哈利有很好的團聚。在抵達白金漢宮後，查爾斯與卡蜜拉再搭乘直升機前往山均漢姆堡，查爾斯預計在此休養，並定期返回倫敦接受治療及處理公務。

查爾斯5日宣佈罹癌後，6日首度露面，他搭乘專車從寢宮克萊倫斯宮前往白金漢宮時，露出微笑對群眾揮手致意。

目前尚不清楚哈利會在英國待多久，不過報導引述消息人士指出，現階段哈利與威廉並沒有會面計畫，威廉將專注照顧才剛接受腹部手術的妻子凱特及3名子女，此外，威廉也將於本周起恢復執行公務，他預計在查爾斯休養期間，暫代父親部分職務。

知情人士指出，沒有計畫讓哈利此次返英成為兄弟倆和解的管道，不過親近哈利的消息人士透露，「如果有機會」，哈利仍將會與威廉碰面。

文章來源：King Charles seen for first time since diagnosis as Prince Harry arrives in the UK
文章來源：BRAVE KING Charles seen for first time since cancer shock & takes helicopter to Sandringham after meeting Harry
文章來源：FLYING VISIT Inside Charles’s 30 minute reunion with Harry after King delayed helicopter to Sandringham so he could welcome his son
文章來源：Prince William has ‘NO plans’ to see Harry during his UK trip and has ‘other priorities’ while caring for Princess Kate
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