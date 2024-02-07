受日幣貶值影響，不少人到日本血拚，日本電視節目近日針對外國旅客購物做調查，除採草莓、買模型、吃神戶牛等花費外，到UNIQLO消費也成了外國觀光客必去的行程之一，一名墨西哥遊客光是在UNIQLO就花費18萬日圓（約新台幣3.7萬），除買衣服外他還額外花錢請店員刺繡，讓不少當地人吃驚表示，「不知道UNIQLO有刺繡服務。」

據日媒《ENCOUNT》報導，朝日電視台的節目《10萬日圓能辦到吧？新企劃！暴買的外國遊客行李箱大調查》，調查298名到日本外國遊客的行李箱，整理出5項最被暴買的商品。

第1名至第5名依序是採草莓，由泰國一間保險公司1700人到日本員工旅遊，光採草莓就花費400萬日圓（約新台幣84萬元）；買汽車模型，男性遊客花150萬日圓（約新台幣31.6萬）買1000個模型；買菜刀，男性遊客花費41萬日圓（約新台幣8.7萬）；吃神戶牛花費19萬日圓（約新台幣４萬）；買UNIQLO，墨西哥遊客花費18萬日圓（約新台幣3.7萬）。

購買UNIQLO的墨西哥遊客表示，除了買衣服外，還額外花錢請店員客製化刺繡，依照圖案內容不同，刺繡的金額也會有所差異，以文字來說單價是1000日圓（約新台幣210元）、圖案是700日圓（約新台幣148元）。

來自美國的遊客則說，到日本觀光2周消費金額達4000美元（約新台幣12.5萬），當中佔消費比例最高的是UNIQLO，他表示雖然美國也有分店，但服飾風格較為浮誇，不像日本以簡約風，且價格是日本的1.5倍，藉由到日本旅遊的機會，買了很多職場需要穿的衣服。然而這份調查令不少日本人相當驚訝，多數人表示不知道UNIQLO有刺繡服務。