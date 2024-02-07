立法院長韓國瑜的春聯「龍耀吉慶」7日前已發放到院內各局處，並張貼在各辦公室門外。（姚志平攝）

春節將至，立法院長韓國瑜的「龍耀吉慶」春聯昨（6）日出爐，引發韓粉多方詢問爭搶。這也不禁讓退役少將栗正傑想起，昔日高雄市民瘋搶韓國瑜發送的市長春聯、紅包的盛況，他提到不只大排隊，有人甚至在拿到後以數百倍的價格轉賣。

韓國瑜的「龍耀吉慶」院長春聯昨曝光，但由於製作時間有限，所以沒有大量發放，而在網購平台上，一度出現有賣家販售翻印版的該春聯，不過與公部門印製版不同，民間翻印版的韓落款並沒有燙金。

栗正傑昨在政論節目《中天辣晚報》表示，4年前韓國瑜擔任高雄市長期間的春節，他人在高雄，當時韓發放的市長春聯、紅包引發熱潮，不只排隊瘋搶，有人甚至拿到春聯後，再以數百倍的金額轉賣「誰家要是能夠貼上韓國瑜的春聯，就表示他有特殊管道，大家都很羨慕、忌妒」。

圖為韓國瑜2019年高雄市長任內發紅包的盛況。（中時資料照，柯宗緯攝）

韓國瑜是於2018年底當選高雄市長，成功攻克藍營多年未曾拿下的民進黨南部大本營，2019年春節即發送「韓市長」首任春聯，因當年韓粉風潮，也使得其春聯造成瘋搶。不過韓隨後參選總統並落敗，結果於2020年6月遭罷免市長一職；而今在沈寂一段時日後，又當選立法院長。

2019年韓國瑜市長任內的春節，有民眾為拿到紅包，凌晨就開始在鳳山行政中心排隊。（圖 / 取自韓國瑜後援會）

在栗正傑看來，雖然春聯只是一張紙，但也反映了一個人的人氣旺不旺，韓國瑜的春聯一曝光，大家會搶著要，就代表他的人氣非常旺，後續也可期待，他會不會發紅包，「我想是個好的開始，代表人氣很旺，大家都很支持他」。

資料顯示，韓國瑜在高雄市長任內發送春聯、紅包時，有人甚至還拍到狂粉為了拿到韓的紅包，半夜就開始在鳳山行政中心前等候。