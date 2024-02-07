展望第1季，考量到農曆春節造成工作天數減少，長科預估單季合併營收介於26.8億元到28.4億元區間，將較上季下滑個位數百分點。依新台幣31元兌1美元平均匯率假設基礎，預估首季毛利率將落在19.5％到22.5％區間；營益率則介於9.2％到12.2％之間。

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