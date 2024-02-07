56歲資深女星馬妞（馬維欣）最近傳出健康狀態不佳，被診斷罹患了12種疾病，她更坦然已簽下放棄急救書，勇敢面對生死。上月底她驚傳緊急入院檢查，昨(6日)她曬出自己頂著一張腫臉的照片報平安，表示是因為天天打針所導致，粉絲也為她加油打氣，希望她早日康復。

馬妞上月透露罹患了12種疾病，包括免疫系統崩潰、高血壓、腰椎滑脫、頭痛、暈眩、乾燥症、過敏、身體發炎指數過高等，又因為所有病都有連動性，她不得不入院檢查治療，加上已經影響到行動，痛到無法走路，預計要住院6天，昨她再發文報平安，宣告出院了。

馬妞昨曬出多張自己水腫的照片，無奈表示：「住院一個禮拜天天打針，好腫的臉」，但感謝好友送的滴雞精和其他食物，還有好友幫她做的束腰，讓她感恩在心頭。昨晚她打起精神，繼續直播帶貨，她坦言暈眩症還沒好，並對鏡頭自嘲不好意思臉很腫，因為天天打針沒辦法，要過年了，所以就趕快出院回到家。

馬妞說，自己跟周海媚一樣罹患紅斑性狼瘡，當然對方絕對是比自己嚴重，才會忽然倒下來不治，她觀察好像很多罹患慢性疾病的人都容易突然體力不支，現在覺得還可以，但可能一瞬間感覺沒什麼力氣，希望粉絲可以給她最大的鼓勵，並宣告3月會辦粉絲見面會，謝謝網友對她的關心。

馬妞笑說，自己在醫院真的很想開直播，但沒有力氣，昨天天氣冷，她自稱是紙糊的身體，一早就頭痛、全身痠痛，醫生一直提醒她得要準時吃藥，最近還因為生病胃口變小，她希望身體趕快變好，因為最近玩票性質答應要去演戲，地點在中部，對她來說很方便，她回憶住院期間天天都在打針，體力很差，講兩句話就累了，因為要禁食，所以醫生讓她打了2包葡萄糖，還打了類固醇，但是她都正面思考，希望「住院是讓自己變更好」。