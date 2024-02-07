今晚起變天轉冷！台灣大學大氣科學博士林德恩表示，受強烈大陸冷氣團南下影響，今天入夜後各地氣溫溜滑梯下降，低溫下探11～15度，全台有雨，北部、宜蘭有局部較大雨勢。

林德恩在臉書「林老師氣象站」指出，今日起強烈大陸冷氣團逐漸南下，清晨各地低溫明顯下滑，氣溫介於14～18度，屏東及台東地區則在18～20度。北部及宜花地區整天天氣涼冷，白天高溫上不了20度，中南部及台東地區白天高溫略升到23～27度。入夜之後，各地氣溫再度溜滑梯下降，低溫下探11～15度，沿海空曠及近山地區風寒效應特別顯著，氣溫還會再下降1～3度。特別提醒，中南部日夜溫差及南來北往溫差大，適時添加衣物保暖。

林德恩說，降雨部分，今天因華南雲雨帶同步東移，北部及東北部地區降雨機率增加，下半天起，中南部地區降雨機率越晚越高，入夜後全台有雨，其中北部、宜蘭降雨範圍大且持續，有局部較大雨勢發生機率；其它地區降雨較局部、短暫。

氣象署指出，小年夜、除夕（8日、9日）冷空氣持續增強，北台灣天氣冷，氣溫12～14度，各地有陣雨，長時間降雨下，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨機率。初一至初三（10日至12日）冷氣團持續影響，北台灣天氣冷，其他地區早晚冷，初一雨減少，初二、初三持續轉乾，大年初四（13日）冷氣團減弱，白天氣溫回升，清晨輻射冷卻影響氣溫仍偏低。