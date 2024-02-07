陳沂為時事評論網紅，時常隔空開嗆看不慣的人事物，引起外界正反兩極評價，5日傍晚她遭人在自家門口大馬路旁痛毆，造成臉部及耳朵擦挫傷，6日下午她也召開記者會還原事發經過，淚批暴力行為，直言任何她評論過的人都有嫌疑，而跟她熟識多年的女星謝忻接受採訪，曝光陳沂私下不為人知一面。

據《TVBS新聞網》報導，謝忻當年爆出不倫戀時，陳沂並沒有偏袒好友，照樣罵很難聽，但同時她也用自己的方式在關心謝忻，不但主動去她家作客，以及在謝忻低潮時介紹工作給她，讓她有了一點收入，謝忻坦言陳沂「其實內心很善良」，更不忘強調陳沂公私很分明，對於過往的不倫事件，陳沂也不會因為是她朋友就袒護，「但我覺得就是咎由自取，我該承受的我就要承受。」

事實上，陳沂昨日在記者會上痛訴，現在很多網路風向認為她活該被打，嘴上囂張被打活該等，但是她認為明明沒有做錯，為何不能講真話，難道現在網路上對她言語暴力的人也願意接受自己言論遭到暴力對待？她擔心講真話就被暴力對待，以後就沒人敢講真話了，因此她決定站出來譴責暴力，向暴力宣戰。陳沂也質疑，昨天打她的凶手也是5萬元交保，擔心日後會有更多覺得交保很輕鬆地模仿犯出現，並質疑現在的司法、政府真的能保護人民嗎？

陳沂更表示，自己不想被說是炒新聞，她舉出近年Toyz、蔡阿嘎、館長網紅遇襲的案件，每個網紅遇到暴力對待時，網友的風向都是「你們自己嘴秋出事，你們活該被打」，因此一開始非常猶豫要不要說，如今她站出來向暴力宣戰，她呼籲：「希望我們的國家、我們的社會可以還我一個公道」。

對於陳沂開記者會一事，有許多酸民嗆聲她嘴邱活該，對此謝忻也發聲12字寫下：「落井下石的人比暴力更暴力。」

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