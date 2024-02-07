竹北市自強南路7日上午7時50分發生死亡車禍事故，一輛大貨車因向右變換車道，撞上機車騎士，造成騎士當場死亡。機車騎士為新竹市69歲曾姓男子，目前交由警方調查事故原因。
竹北市自強南路350號7日清晨上班時間發生車禍救護案件，竹縣消防局指揮科派遣高鐵91前往執勤救護勤務。救難人員抵達現場後回報為大貨車與機車車禍，機車騎士腦漿外溢，明顯死亡，現場交由警方處理。
據了解，事故發生時，為多輛機車順向執行，該大貨車向斜右方變換車道，因此撞上機車騎士，造成騎士當場死亡。
竹北市自強南路7日上午7時50分發生死亡車禍事故，一輛大貨車因向右變換車道，撞上機車騎士，造成騎士當場死亡。機車騎士為新竹市69歲曾姓男子，目前交由警方調查事故原因。
竹北市自強南路350號7日清晨上班時間發生車禍救護案件，竹縣消防局指揮科派遣高鐵91前往執勤救護勤務。救難人員抵達現場後回報為大貨車與機車車禍，機車騎士腦漿外溢，明顯死亡，現場交由警方處理。
據了解，事故發生時，為多輛機車順向執行，該大貨車向斜右方變換車道，因此撞上機車騎士，造成騎士當場死亡。
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