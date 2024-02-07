網紅陳沂驚傳5日在台北市街頭遭嫌犯黃男追打襲擊，昨(6日)陳沂在立委、議員陪伴下出面開記者會，最後聲淚俱下表示自己很害怕，她表示自己前晚一夜沒睡，昨晚似乎又睡不著，深夜曬出收到網紅「館長」陳之漢送的慰問禮物，陳沂自嘲館長終於肯稱呼她的姓名，不是「不好的女人」了。

陳沂昨在記者會上表示，她舉出近年TOYZ、蔡阿嘎、館長網紅遇襲的案件，觀察這些網紅出事後，網上的風向大多是「你們自己嘴秋出事，你們活該被打」，因此讓她第一時間不敢聲張，後來在社會線記者聯繫下才承認此事，這次站出是想向暴力宣戰，她已聯繫館長等網紅一同出面譴責暴力，希望不要有下一個受害者。

陳沂曬出收到館長慰問禮物。（圖／翻攝自陳沂臉書）

陳沂過去多次槓上館長，讓館長氣得飆罵陳沂是「不好的女人」，直到去年兩人才破冰和解，陳沂更在館長的Youtube節目開玩笑說：「館兒好，你的不好的女人終於來了！」，館長則說其實自己已經邀請陳沂上節目好幾次，但直到這次才點頭，陳沂則打趣說：「覺得我們應該也沒有必要見面...因為你知道，有距離才是最美！」

館長在節目上讚陳沂說：「說實在話她本人是漂亮的」，陳沂則說館長是「雙標」、「肌肉腦」代表，覺得館長很可愛，「我最喜歡你的一個地方，就是館長一直在改變自己。」而見陳沂被揍，館長昨送上大禮包慰問，還寫下：「Dear陳沂，希望妳早日康復，並預祝新年快樂，一切順利」，兩人溫馨的互動似乎也證明天下沒有永遠的敵人。

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