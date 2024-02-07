台股方面，先前台積電(2330)法說也提到看好AI發展，呼應「得AI者，得天下！」在AI族群帶動下，台股在封關日台股已突破萬八關卡，以往農曆年節前後台股漲多跌少，歷史經驗顯示，台股於封關日抱股過年上漲機率高達七成以上，台股中多格局不變，預期指數有望於年後開紅盤再攻堅，挑戰18619歷史新高，預料創新科技ETF熱度有機會在龍年得以延續下去。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，大家都希望來年討個吉利紅包，該抱股過年嗎？什麼股票的開紅盤機會更好？根據統計，2016年以來，若封關日進場並抱股過年，台股新春開盤當日平均近8成是上漲作收；若封關日進場抱股過年，持有6個月甚至1年的表現可望更上一層樓。其中，台灣以科技業聞名世界，科技股的表現可望更具爆發力，若聚焦「創新科技」表現，例如以臺灣創新科技50指數為例，績效更亮眼，近8年持有一年的平均報酬達23.95%。