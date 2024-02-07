一名竹科陳姓主管的妻子發現丈夫疑似在外有小三，經過徵信社跟監後，發現丈夫竟然偷吃人妻，於是將證據交給小三的丈夫，小三的丈夫得知後暴怒，更發現妻子與竹科主管兩人互傳鹹濕對話，包括「以舌頭用到妳高潮、雞雞放進去的時候為什麼不容易高潮、你又不是比較粗的人。」法官因此認定二人曾發生性行為，判竹科主管與人妻需賠償40萬。

根據判決書，主管的妻子某日透過小三的丈夫，取得小三與丈夫兩人的鹹對話內容及照片，發現小三傳訊「充電，吃飯哦，寶貝」，更發現丈夫對小三說，「舌頭靈不靈活、沒有穿衣服的時候、最好是可以舌頭用到妳高潮、雞雞放進去的時候為什麼不容易高潮、你又不是比較粗的人」等對話。

主管人妻發現老公出軌後暴怒，於是找徵信社進行蒐證後，將證據交給小三丈夫，並找小三對質，但小三卻回嗆，「我們已經都沒有聯絡了，我不怕我老公，所以妳也不用拿他來壓我，我和妳老公的言行舉止造成妳的不愉快，在此向妳說聲對不起。」

小三的丈夫也表示，妻子和小王交往後態度就大改變，甚至嗆他「從現在開始，你和你女兒的事情我一概不去理會不去管了，包含上下課接送吃飯，你家的事完全與我無關，外面隨便個男人都比你好太多了…」。

主管人妻事後氣得向向法院提告求償200萬。法官調查，相關對話已呈現被告2人曾發生性行為之事實。當原告質問先生「8年你用什麼來對我，你知道嗎…我不知道我滿足不了你性慾這件事情，讓你可以一直一直的騙我，跟她2-3天打砲，讓你愛上她，我做錯什麼？」丈夫自承「錯的是我」，因此判二人需連帶賠償40萬元。