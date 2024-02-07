網紅陳沂5日傍晚遭一名黃姓男子揮拳痛毆，所幸事發時有2名外籍人士出手制止，該男子稱自己酒後失控，誤認陳沂是讓自己受傷過的網路女友才施暴，警方將黃男依傷害罪送辦，最後黃男以5萬元交保；而日前遭「超哥」黃伯超當街毆打的「Toyz」劉偉健，昨直播時談到陳沂遭毆打的事件。

Toyz昨（6日）晚開直播提及陳沂的事件時，透露陳沂曾問過他「Toyz你怕不怕之後又出事啊？」當時他則表示害怕沒有用，「人家要這樣搞，你也沒辦法啊！我的想法就是說，我的狀況比她好一點，現在她的狀況有點像是，連打她的人，就連指使那個黃男來打她的是誰都不知道」，更直言若自己出事「就一定是黃伯超，一定是那個垃圾對不對，所以我還可能沒那麼害怕」。

此外，他向陳沂喊話：「我是建議就趕快先搬一搬吧，先離開台灣，想怎麼嘴秋就怎麼嘴秋，下午跟她講電話的時候，明顯感覺得出來她嚇到了，她有點嚇到了」，而他也發現，有許多人會言語霸凌，甚至檢討受害者，讓他不禁感嘆：「這個社會有點...已經有點病態了！」

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