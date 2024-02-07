花蓮縣吉安鄉農會旗下的吉農冰城使用迄今已27年，近日重新翻修內部空間試營運。（羅亦晽攝）

花蓮縣吉安鄉農會過去自產自銷地方農特產品製成的冰品廣獲好評，2年前取得冰品合格加工廠資格後，產品可在通路販售。農會為增加品牌亮點，重新以花蓮大山大海特色設計識別意象，並命名為「山海正甜」，另斥資近1500萬元翻修使用27年的吉農冰城，同時還研發香菜及皮蛋口味冰淇淋，挑戰饕客味蕾。

吉安鄉農會自1997年設置簡易容許加工廠，收購縣內農特產品製成冰品，迄今已研發吉安芋頭、栗子南瓜、鳳梨、芒果、紅豆、山藥等多種口味，並在農會本部旁的吉農冰城販售，由於每款冰品未添加任何香料與香精，不僅聞得到農產的天然香氣，還能吃得到果粒，大受消費者喜愛，知名度逐年增加。

冰品加工廠近年在中央及地方政府經費挹注下，陸續汰換更新製冰設備擴充生產量能，並在2年前取得合格加工廠資格，過去只能自產自銷的冰品如今可在全國通路販售，農會為在競爭市場打出名聲，重新設計品牌識別意象，更爭取1500萬餘元，翻修冰城1、2樓空間。

花蓮縣吉安鄉農會旗下的吉農冰城使用迄今已27年，近日重新翻修內部空間試營運。（羅亦晽攝）

花蓮縣吉安鄉農會旗下的吉農冰城使用迄今已27年，近日重新翻修內部空間試營運。（羅亦晽攝）

吉安鄉農會總幹事張德奇表示，吉農冰城是在地老品牌，過去LOGO傳統較無吸引力，因此結合吉安依山傍海特色及簡單線條，打造全新品牌「山海正甜」及識別意象，讓旅客到花蓮不僅能從視覺欣賞花蓮的山海美景，還可透過舌尖感受山海正甜的滋味。

張德奇還說，吉農冰城全新翻修後，1、2樓共有120個座位，各有一處為山海意象的空間供民眾拍照打卡，另還設有大型電視及布幕方便會議使用，未來更考慮直播運動賽事，與鄉親一起為支持隊伍加油。不過2樓目前正在裝修，預計3月底完工，因此現在仍處試營運階段，推估4月才會正式開張。

花蓮縣吉安鄉農會旗下的吉農冰城使用迄今已27年，近日重新翻修內部空間試營運，並研發香菜及皮蛋口味冰淇淋，挑戰饕客味蕾；圖為皮蛋冰淇淋。（羅亦晽攝）

此外，冰城販售品項除既有的農特產冰品，還納入咖啡、蛋糕甜點等，特別的是，吉安鄉農會還開發2款全新鹹口味的冰淇淋，為皮蛋冰淇淋及鹽須醬油冰淇淋（香菜冰淇淋），味道鹹甜，品嚐起來如同在吃豬血糕及皮蛋豆腐，看似不搭的組合，卻吸引不少饕客及年輕朋友挑戰。

張德奇笑說，原先還有研發其他口味但味道奇怪，只有皮蛋跟香菜口感還能接受，販售迄今迴響不錯，未來會持續開發新口味。