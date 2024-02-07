互擁痛哭！母心疼女兒喊「妳沒錯」 陳沂淚崩：為何該道歉的是我們 @ChinaTimes

時常針對時事發表意見的網紅陳沂，5日傍晚在北市街頭遭黃男揮拳痛毆，臉和耳朵都有受傷，警方將兇手依傷害罪嫌送辦，北檢複訊後諭令5萬元交保。陳沂6日開記者會還原案發經過，並提到另一位網紅超哥暴打Toyz後也是5萬交保，憂有模仿犯。超哥被發現有看陳沂記者會的直播，還抖內留言狂酸。

超哥前陣子不滿Toyz吐槽自家日本料理店的醋飯難吃，氣得直接在路邊動粗，把Toyz打到頭破血流、腦震盪等，被台北地檢署依傷害等罪以5萬元交保。陳沂當時開直播力挺Toyz並公開譴責暴力，還開玩笑地說自己有可能是下個被打的人，想不到一語成讖，跟Toyz一樣在路邊遭人偷襲。

陳沂6日下午2點半在國民黨立委陳菁徽、徐巧芯、台北市議員鍾沛君的陪同下，於立院開記者會譴責暴力，過程中情緒激動，與母親互擁痛哭。陳沂泣訴，現在很多網路風向認為她活該被打，但是她明明就沒做錯，卻要被暴力對待，因擔心以後沒人敢講真話，決定站出來。此外，陳沂談到網紅超哥最近的打人事件，跟昨天打她的施暴者一樣都是5萬元交保，擔心日後會有更多覺得交保很輕鬆的模仿犯出現，並質疑現在的司法、政府真的能保護人民嗎？

超哥被網友發現有看陳沂記者會的直播，他在聊天室斗內330元兩次，並留言開轟陳沂：「靠臭人來月收破百(萬)，沒有別的技能只能靠貶低別人來增加自己收入，任何事都有風險，高風險高投報」、「全台灣就陳沂跟Toyz被打？Why？」豈料，這番言論引起部分網友反感，一起開譙超哥。