國民黨立院黨團總召傅崐萁日前揚言，要讓民進黨找不到人當部會首長，對此，民進黨立委洪申翰批評，就算快放年假了，但還是為這兩週國會裡的荒誕，感到莫名的憤怒。他說，國民黨團這種「心願」，「要讓民進黨找不到人當部會首長」，不就是想讓更少人才為政府服務，這會讓台灣更好嗎？

洪申翰批評，這到底是立法院，還是黑道在恐嚇火拚？他表示，這次立委選舉的結果，我們必須非常虛心地蹲下來檢討。但我們也很需要讓社會看到，有些人覺得「下架民進黨」，是一種民主政治權力的制衡，但不要忘了同時要看，所以是「上架」了什麼？

洪申翰說，現在，當台灣社會再給國民黨一次機會成為國會最大黨，赫然發現，我們上架的，居然是「54席的傅崐萁們」。

洪申翰表示，他們不是以台灣更好為目標，而是滿腦子「政權我拿不到，那我就要搞到讓你也倒店」，這種魚死網破的黑道威脅。

洪申翰指出，面對「傅崐萁們」，當然不會就範，但也需要大家看清楚，經過一場選舉，我們現在正在面對的是什麼樣的威脅？