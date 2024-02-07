民眾黨主席柯文哲3日出席新竹小草感恩會時，稱賴清德得票率最高的前10個全是鄉下，侯友宜前10個都是眷村。對此，曾幫柯文哲操盤LINE官方帳號的吳靜怡（Grace Woo）呼籲柯正視自己的總統大選數據，並質疑其幕僚究竟有沒有認真分析，還是沒有人敢跟他說實話？

柯文哲3日提到，他選後去了解民眾黨在全國拿下最高票的前10個票箱，最高票是在金門大學、第2為澎湖科技大學、第3是台中市南屯，再來7個都是在新竹科學園區。柯文哲強調，民眾黨支持者特色是中間、年輕與高教育水準，若台灣選舉改成有念大學才能投票，民眾黨已經贏了。柯文哲還提到，賴清德前10個全部都是鄉下，侯友宜前10個全部都是眷村。

對此，吳靜怡今在臉書表示，柯文哲講上述言論時邊講邊大笑，難道「鄉下、眷村」是貶義詞，讓他可以站在新竹這樣嘲笑所有人嗎？吳靜怡呼籲柯文哲正視自己的總統大選數據，六都每個區柯幾乎全部都是輸的，且柯文哲妹妹柯美蘭選得如何，柯心知肚明，自己老家、積極輔選掃街的結果還是一樣第三名，新竹市東區符合高知識、高收入也都不為柯氏兄妹買單。

另外，吳靜怡也質疑，柯文哲的幕僚有認真分析嗎？還是沒有人勇敢的跟柯文哲說實話？