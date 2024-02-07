華邦電相信地球永續，企業才能永續，近年來積極投資再生能源事業、與再生能源發電業者簽訂企業購售電合約、自建屋頂型太陽能等多元方式取得再生能源，並導入ISO 50001(Energy Management System)能源管理系統，透過系統性的能源盤查、能耗分析來提升能源效率；同時推動碳盤查及全員減碳文化，鼓勵員工及供應商共同節能減碳，落實永續發展目標。
《半導體》華邦電完成太陽光電首購 朝淨零碳排邁進
華邦電(2344)宣布與辰亞能源簽署企業購售電合約(CPPA)，取得辰亞能源位於彰濱崙尾的海上水面型太陽光電案場共27MW裝置容量，預計五年合約期間內總供電量約可達1.75億度，減碳效益約當於490座大安森林公園年度碳吸收量，約可供應4.3萬戶家庭年用電量。透過本交易，華邦電完成公司首次採購太陽光電，並積極布局再生能源以逐步達成淨零碳排的目標。
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