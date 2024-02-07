華邦電(2344)宣布與辰亞能源簽署企業購售電合約(CPPA)，取得辰亞能源位於彰濱崙尾的海上水面型太陽光電案場共27MW裝置容量，預計五年合約期間內總供電量約可達1.75億度，減碳效益約當於490座大安森林公園年度碳吸收量，約可供應4.3萬戶家庭年用電量。透過本交易，華邦電完成公司首次採購太陽光電，並積極布局再生能源以逐步達成淨零碳排的目標。