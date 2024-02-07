第一銀行在農曆春節期間提供的金融服務不打烊，為達全臺187家分行ATM服務不中斷的目標，除了訂定完善的補鈔計畫外，亦使用自動化設備監控系統掌握ATM運作情形，確保客戶可隨時使用自動櫃員機順利提領現鈔，協助民眾過好年。

第一銀行2023年交出亮眼成績，稅前淨利達266.28億元，較前年成長11.94％，為了激勵並感謝同仁在過去一年來的付出與貢獻，日前特別加碼舉辦全行線上視訊摸彩活動，總獎額達320萬元，讓全體同仁一起享受經營成果並感受春節歡慶氛圍。