周二泛歐Stoxx 600指數收盤上漲3.07點或0.63%，為486.76點。追蹤原油價格上漲，能源股領漲2.1%。

倫敦上市的BP公布優於預期的第四季財報，公司並宣布加快股票回購速度，隨後股價升5.5%，報478.95英鎊。

Interactive Investor市場主管Richard Hunter表示，還有一些強勁的因素也存在，特別是在去年第四季，當時在俄羅斯入侵烏克蘭後油價大幅飆升。即便如此，BP作為一家企業已經做好準備，能夠承受住價格波動造成的周期性考驗。

在中國重啟官方的支援討論之後，與中國關係較深的礦業股上漲1.4，工業股也升1.4%。

德國DAX指數收盤上漲0.77%、報17034點，指數創下歷史新高。西門子能源上漲3.2%，提振了大盤。此外整個歐洲的政府公債殖利率也放緩，基準的德國十年期國債殖利率降到2.291%。

儘管如此，聯準會主席鮑爾澆熄了市場降息高度預期，促使投資人重新評估今年的利率走勢，市場出現了些微的謹慎情緒。

LSEG數據顯示，在STOXX 600指數成分股，已公布第四季財報的85家公司當中，有55.3%的業績超出了分析師預期。

在下跌的個股中，瑞銀集團(UBS)指出將重新啟動股票回購，並且透過合併瑞士信貸再節省30億美元成本。不過分析師指出瑞銀獲利目標不如預期，股價因而跌4.4%。

挪威晶片製造商北歐半導體公司(Nordic Semiconductor)大跌22.3%，此前該公司警告，由於物聯網產業的不利因素，2024年營收將持續偏低。

在數據公布方面，德國12月工業訂單意外成長，月增8.9%，為2020年6月以來最大增幅，並且高於分析師持平的預期。德國統計局表示，主要是受到飛機訂單的推動。

歐洲央行一項調查顯示，消費者對未來12個月的通膨預期有所下降，顯示歐洲央行的信貸緊縮正在產生影響。