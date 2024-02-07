年節期間少不了零食相伴，但食用量仍要控制，小心一口接一口，導致年後體重失控。對此，醫美醫師吳易儒指出過年常見9種熱量破表零食，前3名依序為花生糖、牛肉乾、麻荖。她提到，這些零食多吃幾顆就是1碗飯的熱量，建議可選擇烘焙海苔、水果、蒟蒻等低熱量品項更好。

吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文表示，過年團聚時大餐難免，想要控制體重就從零食下手，並盤點年節期間常見的9款熱量破表零食，以每100克所含熱量換算，依序如下：

1、花生糖：562大卡。

2、牛肉乾：525大卡。

3、麻荖：504大卡。

4、牛軋糖：477大卡。

5、沙其馬：372大卡。

6、鱈魚絲：334大卡。

7、豬肉乾：329大卡。

8、黑糖發糕：231大卡。

9、紅豆年糕：225大卡。

吳易儒提醒，上述這些零食多吃幾顆就是1碗飯的熱量，像是發糕、年糕這類高澱粉、高熱量的食物，若真的想吃一些感受年節氣氛，當天晚上可以少吃一碗飯做熱量控制。此外，零食可以選擇烘焙海苔、水果、蒟蒻等低熱量品項；以南瓜籽代替醬油瓜子，降低熱量與鈉的攝取，才能在年節期間守住體重及健康。