一名網友從開自助餐店的叔叔口中得知，一個月收入有百萬、年收入可達千萬，讓他驚訝不已，好奇自助餐店真的這麼好賺嗎？其它人看了他的文章後，紛紛表示餐飲業開業初期，要獲得消費者的信賴和同業競爭壓力，需經過長時間經營，不如想像中好賺。

原PO昨（6）日於《Dcard》指出，51歲的叔叔開自助餐店，一個月扣除人力成本等開銷，月收入超過百萬，並表示年收千萬很輕鬆，叔叔為了證明自己有能力，還曬出銀行存款明細等，此外名下還有價值3200萬的透天厝及3台豪車。

叔叔賺得多，員工薪資也給得大方，開出4萬8000元至5萬5000元的月薪，讓他看了瞠目結舌，直呼原來不起眼的工作，是最錢的。

文章掀起關注，多數人一致認為餐飲業不如想像中好賺，以原PO的叔叔為例，從零開始打拚很不容易，加上餐飲業競爭強，房租及人事都是高成本，要做出口碑，食材新鮮度和環境衛生都要經過嚴格把關，長時間累計才能獲得消費者信賴，勸他別只看到叔叔成功的一面，忽略付出的努力。