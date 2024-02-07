高雄一輛貨車載送鹽酸不慎在楠梓區內環北路外泄鹽酸，事故原因待查。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）
高雄一輛貨車載送鹽酸不慎在楠梓區內環北路外泄鹽酸，事故原因待查。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

今（7）日上午8時54分高雄楠梓區內環北路，一輛貨車載送鹽酸不慎外泄，消防局出動8車21人前往，消防局人車到場架設水線做稀釋及防護。目前尚無傳出有人員受傷情形。

至於這輛貨車為何發生事故，仍待保二總隊調查。

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