高雄楠梓貨車運鹽酸不慎外泄 消防局到場噴水防護 10:142024/02/07 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄一輛貨車載送鹽酸不慎在楠梓區內環北路外泄鹽酸，消防人員到場噴水防護。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄一輛貨車載送鹽酸不慎在楠梓區內環北路外泄鹽酸，事故原因待查。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 今（7）日上午8時54分高雄楠梓區內環北路，一輛貨車載送鹽酸不慎外泄，消防局出動8車21人前往，消防局人車到場架設水線做稀釋及防護。目前尚無傳出有人員受傷情形。 至於這輛貨車為何發生事故，仍待保二總隊調查。 明揚大火消防局長口誤「射水爆炸」 檢曝真相：確定未開水閥 消防員主動發起募款 助弱勢更換機車度過難關 美到不輸國慶！慶祝友人入厝放煙火 事後苦吞42萬以上罰鍰 #消防局 #保二 #高雄楠梓 #鹽酸 也許您會感興趣 推薦閱讀 春節大賣場聯合稽查 公安食安齊把關 15:562024/01/31 生活 機車、貨車直行釀擦撞 騎士倒地腹部遭輾喪命 19:542024/02/02 社會 金門消防化廢棄水帶成祥龍 歡迎新春尋龍打卡拿好禮 12:242024/02/03 生活 高雄警扮客買毒 毒梟駕車衝撞遭數十警破窗壓制 11:322024/02/02 社會 新北消防員8人洩個資案 消防局晚間發聲明：絕不姑息 20:592024/01/25 社會 高雄路上驚現「印度貨車」 車頂2層紙箱無固定警方出手了 11:112024/01/26 社會 架手機偷拍、闖入備勤室 女同事受驚！宜蘭2消防員判決出爐 12:452024/01/27 社會 守護金門金雞母！ 消防局聯合金酒辦搶救演練強化防災應變能力 13:542024/01/31 社會 新任屏東消防局長就職 李彬正承諾打造優質職安環境 15:132024/02/01 社會 新北7層民宅「5樓竄火冒濃煙」5人意識清醒送醫 10:402024/02/05 社會 花蓮消防局代理局長真除 吳兆遠今宣誓就職 13:152024/01/31 社會 全台首創 嘉縣消防局與工研院簽MOU 提升化災應變能力 15:302024/01/29 生活 提供民眾購物安全 北市春安消防演習出動消防機器人 16:112024/01/26 社會 花蓮92歲愛心嬤黃梅竹 畢生積蓄470萬捐消防局 12:512024/01/26 生活 獨家》新北消防局第二大隊遭廉政署搜索 7名消防員遭約談 12:452024/01/25 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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