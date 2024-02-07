大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文6日與美國商務部主管國際貿易事務次長拉哥（Marisa Lago）視訊通話，王受文就美國對中半導體和雲端服務管制、太陽能限制措施等表達關切。

據大陸商務部網站發布的消息，雙方就中美商貿工作組第一次副部長級會議籌備工作和雙方關切的經貿問題進行了坦誠、深入的溝通。

王受文表示，中美經貿合作是兩國關係的穩定力量。中方願與美方一道，認真落實中美元首舊金山會晤重要共識，發揮中美商貿工作組作用，擴大合作，管控分歧，為兩國工商界合作創造良好條件。

王受文還就美國對中國半導體和雲端服務管制、公平對待在美中國企業、太陽能限制措施等表達了關切。

美國方面則暫時未公佈通話內容。

與此同時，中美經濟工作組5日至6日在北京舉行第三次會議。中美雙方就兩國宏觀經濟形勢及政策、20國集團（G20）財金合作、開發中國家債務、產業政策等議題進行了深入、坦誠、務實、建設性的交流；中方就美對大陸加徵關稅、雙向投資限制、制裁打壓中方企業等表達關切。雙方同意繼續保持溝通。