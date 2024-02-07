台中市驗出台糖冷凍梅花豬肉片含瘦肉精「西布特羅」，中央卻未檢出，衛福部食藥署與中市府昨（6日）雙軌展開複驗，台中市複驗結果仍為陽性，數值仍為0.002ppm，台中市將在10點召開記者會對外說明。

台中市1月15日啟動市售肉品抽驗，在國防部所屬台中福利站抽驗台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅0.002ppm，經22次檢驗確認後2月2日公布，除要求台糖下架回收，也通告中央溯源追查瘦肉精來源，未料中央4日宣布抽驗45件全部零檢出，引爆中央與地方瘦肉精爭議。

台糖瘦肉精爭議，台中市複驗結果仍為陽性，台中市10點召開記者會對外說明。（馮惠宜攝）

由於原肉片仍有剩餘中市與食藥署6日展開複驗，食藥署拒中市派員參與中央複驗，而台中市則邀食藥署出席指導，並讓台糖代表參與，昨（6日）9點在台中市食安處實驗室展開複驗。

現場衛福部派出3位食藥署官員、邀請2位專家及台糖代表1位，市府則有2位技術人員、食安處長、副處長及1位專家參與複驗，共11人在場，且分3班輪值全程錄影，至昨晚中央代表、專家皆認台中市食安處的所有操作過程，符合中央規範SOP，尚未有異議，預計今天上午就有結果。