彰化縣光興閣掌中劇團以傳統融合現代劇場的創新手法，讓金光戲走出格局，成功入選國家文化藝術基金會年度「TAIWAN TOP演藝團隊」。（彰化縣政府提供／孫英哲彰化傳真）

有63年歷史的彰化縣光興閣掌中劇團，今年挑戰國家文化藝術基金會年度「TAIWAN TOP演藝團隊」，以傳統融合現代劇場的創新手法，讓金光戲走出格局，成功入選，並獲得「一年營運」補助80萬元，成為彰化縣首個獲此榮耀的演藝團隊！

光興閣掌中劇團繼去年度藉由其製作的「大俠百草翁前傳」，以黑馬之姿榮獲第34屆傳藝金曲獎年度評審團獎後，不到3個月，首度入選今年度「TAIWAN TOP演藝團隊」，彰化縣長王惠美肯定該團團長林宏憲所帶領的團隊每年都有突破性的成長，入選實至名歸。

「TAIWAN TOP演藝團隊」是由國家文化藝術基金會每年通過嚴格遴選產生，涵蓋各領域的表演藝術，入選團隊具備有帶動台灣表演藝術發展的能力，並致力於藝術創新與專業品質提升，光興閣掌中劇團的入選，為彰化縣的演藝團隊帶來了榮譽和振奮鼓舞。

光興閣掌中劇團創團已63年，由被譽為布袋戲「笑料大師」的林啟東創立，劇團演出遍及台灣各地戲院，是布袋戲最輝煌的戲院內台時期的代表人物之一，後由第二代團長林宏憲接手，光興閣掌中劇團持續創新，以「新金光戲」形式融合傳統與現代元素，收獲肯定。

該團已連續4年入選彰化縣傑出演藝團隊，以及雲林國際偶戲節最佳音效配樂獎等殊榮，去年入圍傳藝金曲獎最佳偶劇主演，並榮獲年度評審團獎後，更走向國際，遠赴匈牙利參與國際偶戲節，演出票房全部完售，成功登上國際舞台。

光興閣掌中劇團團長林宏憲表示，布袋戲是台灣的重要無形文化資產，光興閣得益於眾多合作夥伴的奉獻和支持，感謝彰化縣政府團隊近年來的扶植，提供了許多機會，劇團將持續精進，為彰化縣爭光，以第1個布袋戲團入選台灣品牌團隊為目標，使布袋戲再次成為台灣在國際上的代表意象。