光隆成衣繼去年成功引進4個新品牌客戶，今年更進一步擴大開發目標，將再爭取6家新品牌客戶的加入，去年與今年的新客戶所帶來的訂單總額，估計可挹注成衣今年營收的一成。因應新客戶未來的訂單成長需求，成衣產線也同步進行擴增，包括越南的10條新產線與印尼廠第1期的6條產線，將於今年第1季陸續加入生產行列，而印尼第2期擴產計劃，也將於今年稍晚接續推動。

另外光隆將積極推動與取得B型企業的國際認證，此認證範圍結合ESG，且證認標準更為嚴謹，國際戶外品牌(包括光隆既有客戶Burton)取得此認證也有增加趨勢，而目前台灣僅有少數企業通過其認證，若經通過認證，除了與國際品牌接軌外，也有助提升光隆在產業的競爭優勢地位。

營利組織皆可透過商業影響力(BIA)平台評估自身在ESG的表現，若取得80分以上，經由國際審查程序，便有機會取得B型企業認證(B Corps)並在B型企業認證揭露頁面資訊揭露，供企業的各方利害關係者如投資人、供應商、未來的員工等檢視其商業影響力作為。B型企業(B Corp)是一個國際認證，訴求兼榮經濟，創造一個共好的社會。

光隆在成衣的研發，隨著成衣業績的成長，也不間斷的投入，以近5年研發費用占成衣營收的比重，平均維持在1%，每年投入金額逾4500萬，研發範圍包括新材料與新技術的開發，以及製程改造等，以去年的成果而言，在新材料開發，諸如光隆棉在ISPO Textrends Award獲得「精選」獎並取得台灣商標「Green Loft」&「Beyond Down」、取得「提高化纖填充材料保暖性能的方法及化纖填充材」在台灣的發明專利、特殊石墨烯機能性加工樹酯棉的開發等；而新產品方面，則有登山帳篷，目前已進入小量測試樣生產，為未來的明星產品之一。目前光隆也正在導入3D打版技術，以及升級與建置第二代全球馬克中心，將可加快打樣速度，以及降低產品開發成本。