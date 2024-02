台灣大持續以永續氣候治理為最高原則,2023年IDC雲端機房再生能源使用率,更是大幅超標達成原先設定的目標(30%),並可望在今年2024年實現2030年百分之百使用綠電的承諾,提前6年達標。2023年台灣大全年減碳量高達24,930公噸,相當於65座大安森林公園碳吸附量,綠電轉供總裝置容量30.7MW及綠電建置容量0.32MW。

台灣大董事長蔡明忠強調,隨著氣候變遷和全球綠電不足的嚴重挑戰,全球急需採用新型態的潔淨能源以彌補缺口。台灣大與富邦金控積極贊助中研院的「淨零科技研發產研合作」計畫,其中去碳燃氫技術已啟動小規模商轉,成功將天然氣中的甲烷裂解成氫氣,同時產出具有高經濟價值的固態碳,可廣泛應用於橡膠製品、塗料、電池和塑料等產業,創造出新的循環經濟模式。在台灣大與富邦金控的支持下,未來期望能加速去碳燃氫的大型商轉,持續創造兼具環境永續及新經濟價值的能源解決方案。

台灣大總經理林之晨表示,氣候變遷已經帶來自然環境翻天覆地的改變,減緩氣候變遷對環境與社會的衝擊乃是全球當前最重要的事情,台灣大由上至下落實氣候治理,設置隸屬董事會層級的永續發展委員會,導入TCFD框架(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures,氣候相關財務揭露),掌握氣候變遷對企業營運造成的風險與機會,依循TNFD框架(The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures,自然相關財務揭露框架),擴大對全自然環境的關懷,透過全面資訊的盤點與揭露,與上下游價值鏈共同掌握減碳與生物多樣性喪失所衍生的風險與機會。隨著全球5G用戶數強勁成長,用電量攀升,電信業必須採取更積極的節能措施,台灣大營運過程中,嚴格落實減碳,同時支持中研院的新能源開發,擴大綠能投資,加速朝2040年RE100及2050年Net Zero目標邁進,打造氣候穩定的未來。

台灣大整體用電量中,超過9成來自基地台和機房(含IDC雲端機房),其中基地台的排碳量佔比最大。為了有效降低能耗,台灣大運用人工智慧和大數據分析,對各項耗能設備進行監測與分析,並率電信業之先引進諾基亞液冷式基地台設備,驗證顯示最高可減少47%的設備耗電、並降低14度設備溫度。為了提升IDC雲端機房的綠電使用率,台灣大在所有機房裝設LED燈具,同時引入ISO50001系統進行能耗管理。2023年,台灣大IDC雲端機房再生能源使用率已經超越了原本設定的目標,可望提前達到RE100。