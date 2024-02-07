「EXP ASSET」（EXP）集團，2018年聲稱在波蘭等國家挖礦，在台招攬投資虛擬貨幣交易市場，向上百名投資人吸金200萬元美元（折合台幣約6000萬元），2019年8月停止運作，投資人向檢調檢舉；台北地檢署7日依違反《銀行法》等罪，起訴該集團自稱「華爾街金童」的台灣區負責人毛奕捷、亞洲區負責人陳佳誠、幹部莊博勝3人。

檢調獲報，2018年3月起至2019年9月間，EXP集團涉嫌在台招攬投資，透過在五星級飯店舉辦投資說明會的方式，以「120天就能獲得20％利潤」等投資話術，引誘上百人投資人，不法吸金約200萬美元。

EXP集團以「雙軌靜態收益制度」、「雙軌獎勵制度」、「矩陣獎勵制度」等多元投資方案，最小投資方案為每單位25美元。2019年8月，該集團無預警停止運作，上百名投資人血本無歸，組成自救會提告，檢調去年3月發動首波搜索及約談。