新北市長侯友宜參選總統落敗，競辦解散後選戰幕僚國民黨副祕書長張其強5日回鍋新北市副秘書長一職，但前法制局長吳宗憲進入國會任新科立委，體育局長由體育處長洪玉玲代理，對於何時公布懸缺2局長名單及年後小內閣是否改組？新北市長侯友宜今受訪回應，正積極物色人才，目標年後公布。

侯友宜說，體育局、法制局都很重要，希望能夠找到適才適所的人才，期盼新局長能帶來新氣象並與團隊合作，人才尋找希望盡快有消息，年後是努力目標，我們全力找出好人才，為是市民服務。

明開始7天的春節連假 媒體詢問有無春節計畫？侯友宜說，今天晚上就全力為新北市民做好春節期間的服務，他小年夜到初五都會到工作崗位跟區公所、市政團隊一起為市民服務，過年期間會到各地宮廟拜年祈求國泰民安發福袋，也會到關懷弱勢的地方慰問，及到交通易雍塞的地方慰問同仁辛苦。

此外，春節期間天氣濕冷氣候變化大，侯友宜說，醫護同仁照顧流感與新冠疫情患者付出相當大的心血，他也到醫護院所為他們打氣鼓勵，另警消同仁24小時不眠不休服務，環保清潔隊也辛苦，他都會站在第一線跟同仁在一起，讓新北市民能平安快樂過好年。